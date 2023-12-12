نتنياهو يتحدث عن مستقبل غزة والضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب.

وقال نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة بعد الحرب "إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية"، مشددا على "أننا لن نستسلم للضغوط الدولية".

وأشار إلى أن حكومته لا تستبعد "احتمال نشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأنها تضع خطط طوارئ للرد على مثل هذا الحدث".

المصدر: middle east eye