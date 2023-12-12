هيئة البحرية البريطانية: كيان عرف نفسه بالبحرية اليمنية أمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كيانا يدعي تبعيته للجيش اليمني طلب من سفينة تعرضت للاستهداف جنوب البحر الأحمر، بالتوجه إلى أحد الموانئ اليمنية.

وقالت الهيئة البحرية البريطانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنها "تلقت تقريرا أن كيانا يعرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون عن بيان مرتقب سيصدر عن القوات المسلحة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها إنها "تلقت تقريرا بحدوث حريق على متن سفينة في باب المندب على بعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا [غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن] في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي".

وأضافت أن "السلطات أبلغت منظمة البحث والإنقاذ الدولية عن حريق على متن السفينة. وأنه تم نقل جميع أفراد الطاقم إلى مكان آمن"، ونصحت الهيئة البريطانية، السفن القريبة بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي شيء نشاط مشبوه".

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

يذكر أن الحوثيين احتجزوا السفينة "غالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.

واحتجزت جماعة "أنصار الله" اليمنية السفينة في نوفمبر الماضي، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

المصدر: RT