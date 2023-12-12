وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

ذكر موقع Ynet أنه من المقرر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل الاثنين المقبل، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الخميس.

وأفاد الموقع بأن أوستن سيزور إسرائيل بدعوة من وزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرا إلى أن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا تتعلق بالضغط لوقف القتال، بل بالرغبة في فهم ومعرفة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، سواء في غزة أو في لبنان.

وقالت مصادر أمريكية إن الولايات المتحدة تريد أن ترى انخفاضا في حدة الهجمات في قطاع غزة والانتقال إلى عمليات أكثر استهدافا، مشيرة إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير فيما يتعلق بلبنان والحوثيين، والذي بموجبه يجب القيام بكل شيء لتجنب انتقال القتال إلى ساحات أخرى.

وحسب Ynet، فقد أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها إذا لم تتعامل مع تهديد الحوثيين، فلن يكون أمامها خيار سوى العمل ضدهم عسكريا.

المصدر: Ynet