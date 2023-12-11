شولتس: حل الدولتين هو الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في اتصال هاتفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني، أن الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يقوم إلا على حل الدولتين.

وأشار الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبستريت، إلى أن "المستشار الألماني تحدث اليوم هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول الوضع في الشرق الأوسط".

وقال شولتس إنه يقدر بشدة دور الأردن في الصراع الحالي وأكد أن "ألمانيا ملتزمة بتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين، فضلا عن تحسين واستقرار كبير في الوضع الإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف هيبستريت: "اتفق المستشار الألماني والعاهل الأردني أيضا على ضرورة التفكير في مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الصراع"، مشيرا إلى أنهم أكدوا على أن "الحل المستدام الذي يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن لا يمكن تحقيقه إلا على أساس مبدأ الدولتين".

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن "الملك عبد الله الثاني أكد خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين".

وأشار البيان إلى أن "العاهل الأردني جدد رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين ولمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية.. ونبه إلى أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية".

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا حرجا بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 18 ألف مواطن حتى الآن، وإصابة نحو 50 ألفا آخرين حسب آخر تقرير لوزارة الصحة في القطاع.

المصدر: RT