بيسكوف يحث المجتمع الدولي على بذل الجهود اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة لغزّة

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن استمرار القتال في قطاع غزة يقوض أي محاولات لإيصال المساعدات للمتضررين في القطاع، وسط ظروف مأساوية يعيشونها وتثير قلق المجتمع الدولي.

وأكد أن استقرار الأوضاع في القطاع مستحيلة في ظل هدير المدافع والرشاشات والقصف المتواصل، لافتا إلى الحاجة الماسة لبذل الجهود اللازمة واتخاذ خطوات جادة لتقديم المساعدات للفلسطينيين على الفور.

وجاء تعليق بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان المجتمع الدولي لا يزال يمتلك الأدوات اللازمة للضغط والتأثير على الوضع في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: نوفوستي