اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حماس" والجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

أفاد مراسل RT بتجدد الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي في كافة محاور التوغل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

وذكر مراسلنا في وقت سابق اليوم، أن القوت الإسرائيلية تشن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة منذ ساعات الصباح، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

محور شمال قطاع غزة..

أشار مراسلنا إلى أن مشفى العودة في مخيم جباليا استقبل منذ صباح اليوم 13 قتيلا، عقب قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق من المخيم.

محور وسط قطاع غزة..

كما تم استهداف منزل سكني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

محور جنوب قطاع غزة..

وأشار مراسلنا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في مدينة رفح منذ فجر اليوم، ما أوقع 20 قتيلا إلى جانب عشرات الإصابات.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر.

ولفت مراسلنا إلى استقبال مجمع ناصر الطبي لقتيلين حتى اللحظة، جراء الغارات على مدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT