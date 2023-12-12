الحوثيون يهددون بتصعيد هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر

هدد الحوثيون اليوم الثلاثاء بتصعيد هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن، التابعة لجماعة "أنصار الله"، الفريق الركن جلال الرويشان: "لا يمكن لليمن التراجع عن تنفيذ العمليات ضد العدو الصهيوني في ظل استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة".

وأضاف: "الموقف العسكري اليمني سيتصاعد طالما العدوان والحصار الصهيوني مستمر على قطاع غزة".

و أكد القيادي اليمني أن "لدى القوات المسلحة اليمنية من الإمكانيات والمعلومات ما يمكنها من تنفيذ جميع تحذيراتها".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، عن استهداف السفينة النرويجية "استريندا"، التي كانت متجهة إلى إسرائيل محملة بالنفط، بـ"صاروخ بحري مناسب"، بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية، كاشفا منع قوات الجماعة مرور عدة سفن استجابت لتحذيراتها.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، كما أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أي سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال الحوثيون إنهم اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عن الحادث، ونفت أن تكون السفينة إسرائيلية.

المصدر: المشيرة+ RT