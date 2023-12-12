الجيش الإسرائيلي يعلن نيته مصادرة وتدمير منزل الشقيقين نمر منفذي عملية القدس الشهر الماضي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء نيته مصادرة وتدمير منزل الأخوين نمر منفذي عملية إطلاق النار في القدس أواخر نوفمبر الماضي.

وصدر قرار بمصادرة الجيش الإسرائيلي وتدميره الشقق التي كان يعيش فيها الشقيقان مراد نمر وإبراهيم نمر، اللذان نفذا عملية القدس التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وبحسب البيان فقد تم تشميع الشقق اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري، ووقع وقع قائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو أمس أوامر بتمديد مصادرة الشقق وإغلاقها مؤقتا لحين هدمها.

وقتل الشقيقان برصاص القوات الإسرائيليية عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس عقب إطلاقهما النار صوب مجموعة مستوطنين في محطة للحافلات.

وأكد موقع "واينت" العبري حينها مقتل الحاخام إليمالك فاسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال الهجوم.

وفي وقت لاحق، قام جنود إسرائيليون بإطلاق النار تجاه مستوطن عن طريق الخطأ، وأصابوه بجروح خطيرة توفي اثرها، عقب مشاركته في قتل الشقيقين نمر.

المصدر: RT