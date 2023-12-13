نيبينزيا: نأمل أن يتمكن مجلس الأمن بعد الجمعية العامة من المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، بعد قرار الجمعية العامة من المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا في اجتماع الدورة الطارئة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني: "نأمل أن يتمكن مجلس الأمن أخيرا، بعد الجمعية العامة، من الوفاء بالتزاماته".

وأضاف: "علاوة على ذلك، قام ممثلو دولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد وتقديم مشروع آخر للنظر فيه لزيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكد المندوب الروسي ان "الولايات المتحدة تقف في طريق جميع جهود حفظ السلام.. فمنذ البداية رفضت واشنطن بشكل مباشر دبلوماسية تعدد الأطراف. لقد سمعنا من الممثلين الأمريكيين أنه بينما تنخرط واشنطن في دبلوماسية ثنائية هادئة على الأرض، لا داعي لأن يتدخل أحد في هذا الأمر. وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي إجراءات حاسمة خلال كل هذا الوقت".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، بعد استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، هي المسؤولة عن كل جريمة قتل في القطاع.

وقد صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال جلسة استثنائية للجمعية العامة، على مشروع القرار المعنون "حماية المدنيين والنهوض بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وجاءت نتيجة التصويت موافقة 153 دولة ورفض 10 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت، وبذلك أحرز مشروع القرار أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.

ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 18 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 50 ألف شخص أخرين، فضلا عن تدمير البنية التحتية في القطاع ومئات الوحدات السكنية.

المصدر: RT