الولايات المتحدة تقول إن صور اعتقال مدنيين في غزة وهم شبه عراة "مقلقة للغاية"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن صور عشرات المعتقلين المدنيين العزل في غزة "شبه عراة"،"مزعجة للغاية"، موضحا ضرورة التحقيق لمزيد من المعلومات حول طبيعتها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى "صور الفلسطينيين، الذين أخذوا بملابسهم الداخلية لاستجوابهم"، قائلا: "إنها مزعجة للغاية بالنسبة لنا، ونبحث عن مزيد من المعلومات حول طبيعة هذه الصور، ولماذا أصبحت علنية في المقام الأول".

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، في وقت سابق، على الصور والفيديوهات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي للجيش الإسرائيلي خلال اعتقاله عشرات المدنيين العزل في غزة "شبه عراة".

وزعم ليفي في حديث لشبكة "سي إن إن" تعقيبا على اقتياد الأسرى المدنيين في غزة وهم في تلك الحالة إن "جميع المعتقلين الذين ظهروا هذا الأسبوع في الصور، مشتبه بكونهم إرهابيين".

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هذا وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه تم "توثيق اعتقال صحافيين وأطباء وأكاديميين وكبار في السن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم من ملابسهم في ظروف الجو البارد".

كما قالت حركة "حماس" في تعليقها على ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن الصور لعناصر من المقاومة الفلسطينية، إن "أبطال القسام لا يستسلمون، وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد".

ومع دخول الحرب يومها الـ66، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 18205 قتيلا، وإصابة أكثر من 49 ألف شخص.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"