وزيرة خارجية فرنسا تصل إلى بيروت وسط تكهنات بزيارة مرتقبة لماكرون

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا ستصل إلى لبنان مساء الجمعة، حيث ستزور الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" في الناقورة يوم السبت.

وحسب المعلومات فإنه "لا جدولة بعد لأي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء".

ورجحت معلومات ذات صلة أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في 21 من الشهر الجاري لمدة يومين، بعد تأجيل زيارته العام الماضي.

وفي برنامج ماكرون الاحتفال ب‍عيد الميلاد مع الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الناقورة على أن يُجري لقاءات موسعة في قصر الصنوبر بغياب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وقالت المعلومات إن "الزيارة مرجحة حتى الساعة على أن يتم تأكيدها قبل 72 ساعة من حصولها".

المصدر: "الجديد"