الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات على منصات لإطلاق الصواريخ في غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أغار على مدار آخر أربع وعشرين ساعة على عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية في أنحاء قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مقاتلي الفرقة 162 في جباليا رصدوا منصة لإطلاق القذائف الصاروخية أثناء إطلاق قذائف صاروخية من خلالها باتجاه مدينة سديروت، فوجّهت القوات طائرة أغارت على منصة الإطلاق ودمرتها".

وأفاد بأن "مقاتلي فرقة دوفديفان داهموا مبنى تابعا لحركة حماس وعثروا في المكان على حوالي 250 قذيفة صاروخية، وقذيفة هاون وصواريخ آر بي جي كانت جاهزة للاستخدام. وتم العثور في المكان كذلك على الوسائل القتالية وغيرها من العتاد العسكري. ولاحقًا دمر مقاتلو لواء غفعاتي مصنعًا لإنتاج الوسائل القتالية وعثروا على مئات القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية وصواريخ لاو".

المصدر: RT