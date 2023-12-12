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بعد دعوات المقاطعة.. شركة عالمية تسحب إعلانها الجديد

مجتمع

بعد دعوات المقاطعة.. شركة عالمية تسحب إعلانها الجديد
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سحبت شركة "زارا" حملة إعلانية أثارت جدلا كبيرا ودعوات للمقاطعة بسبب ما تضمنته من صور بتلميحات تشبه بعض مشاهد الحرب في غزة، وعارضات يحملن تماثيل ملفوفة على شكل "كفن".

وقالت Zara، في بيان نشر عبر صفحتها على "انستغرام" إنها تأسف لوجود "سوء فهم" بشأن الصور، قائلة إن بعض العملاء "رأوا فيها شيئا بعيدا عما كان مقصودا عندما تم تصميمها"، مبينة أن مجموعة Atelier تم تصميمها في يوليو وتم التقاط الصور في سبتمبر.

وفي إحدى الصور، تظهر عارضة أزياء وهي تحمل تمثالا باللون الأبيض، وفي صورة أخرى تمثال نصفي ملقى على الأرض، وفي أخرى تظهر عارضة أزياء بدون ذراعين. وقال منتقدون إنها تشبه صور الجثث ذات الأكفان البيضاء في قطاع غزة.

وشهد حساب زارا على إنستغرام نشر عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، والعديد منها يحمل الأعلام الفلسطينية، بينما كان وسم #BoycottZara رائجا على منصة X.

واعتبر الناشطون أن الإعلان فيه إساءة للأحداث في غزة، ويشبه بتفاصيله مشاهد الجثث والركام، التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة.

وطالب عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة محال "زارا" في الوطن العربي، أسوة بالشركات الأجنبية الأخرى التي ارتبطت بإسرائيل.

وبعد هذه التعليقات اختفت صباح الاثنين الصور التي كانت ظهرت على الصفحة الرئيسية لمتجر زارا عبر الإنترنت من على موقعها وتطبيقاتها. 

المصدر: RT

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