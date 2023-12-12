بعد دعوات المقاطعة.. شركة عالمية تسحب إعلانها الجديد

سحبت شركة "زارا" حملة إعلانية أثارت جدلا كبيرا ودعوات للمقاطعة بسبب ما تضمنته من صور بتلميحات تشبه بعض مشاهد الحرب في غزة، وعارضات يحملن تماثيل ملفوفة على شكل "كفن".

وقالت Zara، في بيان نشر عبر صفحتها على "انستغرام" إنها تأسف لوجود "سوء فهم" بشأن الصور، قائلة إن بعض العملاء "رأوا فيها شيئا بعيدا عما كان مقصودا عندما تم تصميمها"، مبينة أن مجموعة Atelier تم تصميمها في يوليو وتم التقاط الصور في سبتمبر.

Zara has removed a wildly criticized ad from its website after a boycott by pro-Palestinian activists.



The ad depicted a model posing amid the rubble, as well as limbless statues and mannequins wrapped in white cloth, resembling the countless images coming out of Gaza. pic.twitter.com/6FQWxuXxmb — In Context (@incontextmedia) December 12, 2023

وفي إحدى الصور، تظهر عارضة أزياء وهي تحمل تمثالا باللون الأبيض، وفي صورة أخرى تمثال نصفي ملقى على الأرض، وفي أخرى تظهر عارضة أزياء بدون ذراعين. وقال منتقدون إنها تشبه صور الجثث ذات الأكفان البيضاء في قطاع غزة.

Boycott Zara if you haven’t yet!



They announced their new collection using the genocide in #Gazapic.twitter.com/ISZzwO7PgR — The Palestinian (@InsiderWorld_1) December 9, 2023

وشهد حساب زارا على إنستغرام نشر عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، والعديد منها يحمل الأعلام الفلسطينية، بينما كان وسم #BoycottZara رائجا على منصة X.

واعتبر الناشطون أن الإعلان فيه إساءة للأحداث في غزة، ويشبه بتفاصيله مشاهد الجثث والركام، التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة.

For those who do not understand Arabic, it says "Khara" , which means p00p! And that's exactly what #Zara is! #BoycottZarapic.twitter.com/2zpCpquSlS — Rania (@umyaznemo) December 12, 2023

وطالب عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة محال "زارا" في الوطن العربي، أسوة بالشركات الأجنبية الأخرى التي ارتبطت بإسرائيل.

i can promise you no one with a shred of humanity will ever buy Zara again, I don't even have to appeal, zara is done. #BoycottZarapic.twitter.com/JvyVOW78rf — ص (@AzadKhyaal) December 12, 2023

وبعد هذه التعليقات اختفت صباح الاثنين الصور التي كانت ظهرت على الصفحة الرئيسية لمتجر زارا عبر الإنترنت من على موقعها وتطبيقاتها.

المصدر: RT