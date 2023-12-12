مراسلتنا: قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائلي في مدينة جنين بالضفة الغربية

أفادت مراسلة RT باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية فجر اليوم وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة سقط خلالها أربعة قتلى، وأصيب آخرون.

وأشارت مراسلتنا إلى مقتل 4 فلسطينيين ووقوع عدد من الإصابات عقب استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية في حي السيباط بمدينة جنين.

ولفتت مراسلتنا إلى أن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول للمكان وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية "باستقبال مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي 4 قتلى نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين صباح اليوم".

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة والمخيم ترافقها جرافة عسكرية من شارع جنين- الناصرة، وسط اشتباكات عنيفة في مناطق عدة واعتلاء الجنود والقناصة الإسرائيليين عددا من البنايات السكنية.

ووفقا للشهود، فإن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في سماء المدينة، كما حاصرت عددا من المشافي في المدينة، إلى جانب الانتشار الواسع للآليات العسكرية في مختلف شوارع المدينة ومحيط المخيم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر بلدة سلواد شرق رام الله وداهمت عددا من المنازل ونفذت حملة اعتقالات، وقامت الجرافات بتجريف عدد من الشوارع في محيط مخيم جنين وتخريب البنى التحتية، كما دمرت عدة مركبات.

المصدر: RT + وفا