الحكومة الإسرائيلية: نريد تحويل غزة إلى جنة (فيديو)

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان إنه يمكن تحويل غزة إلى جنة ولكن "بعد استئصال التنظيمات الإرهابية منها"، محذرا من أن بيروت ستواجه مصير غزة إن قرر "حزب الله" الحرب.

وشدد جندلمان على أن المساعدات لن تدخل إلى غزة إلا عبر معبر رفح وليس من إسرائيل، متوجها إلى مقاتلي "حماس" بالقول: "أمامكم خياران إما الاستسلام أو الموت".

وادعى بأن "حماس" تستمر في نهب المساعدات من سكان القطاع تحت تهديد السلاح"، متوجها إلى سكان غزة قائلا: "لو لم تشن حماس الحرب لما حدث أي شيء في غزة، كل معاناتكم هي بسبب حماس".

وتابع: "على الجبهة الشمالية يواصل حزب الله تصعيده من خلال إطلاق الصواريخ، والتي أطلق بعضها من مسافة تبعد 20 مترا عن موقع تابع لقوات اليونيفيل، وهو يعرض عمدا حياة جنود اليونيفيل للخطر"، محذرا من أن "بيروت ستواجه نفس مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا".

وأضاف: "الكثير من اللبنانيين لا يريدون الحرب، ونحن سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا"، مشددا على أنه "أننا لن نقبل بوجود جيش ارهابي على حدودنا لا شمالا ولا جنوبا".

وأشار إلى أن "إطلاق سراح المختطفين سيقصر مدة الحرب، وبدون ذلك ستستمر مهما تطلب الأمر من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية".

المصدر: RT