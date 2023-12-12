المشاط يوجه رسالة إلى المقاتلين الحوثيين بخصوص التصعيد الإسرائيلي

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المقاتلين الحوثيين بخصوص التصعيد الإسرائيلي.

وفي رسالة وجهها لرجال "القوات المسلحة اليمنية" التابعة للحوثيين، أشاد مهدي المشاط بـ"مواقف رجال الجيش اليمني إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان".

وأضاف المشاط: "جرائم العدو اليوم في غزة ليست جديدة، بل هي نقطة واحدة فقط في سجل جرائمه البشعة بحق البشرية، منذ نشأته وظهوره".

وأردف: "دفاعنا عن فلسطين والقدس ومساندة غزة في هذه المعركة الكبيرة والظروف القاهرة، لهو دفاع عن اليمن وعن الأمة والبشرية جمعاء".

وتابع رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله": "أمام الأخطار المحدقة وتصعيد العدو الإسرائيلي، علينا وعليكم بذل أقصى الجهود لضرب الأعداء".

وأردف المشاط: "يجب رفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات، واثقين بنصر الله العزيز".

واليوم الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون، كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، تبني إطلاق صاروخ على ناقلة ترفع علم النروج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن صاروخا مجنحا أطلقه الحوثيون من اليمن، أصاب ناقلة "ستريندا" التي ترفع علم النروج في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا.

ويبلغ طول الناقلة 144 مترا، وقد بنيت في 2006 وكانت تبحر باتجاه قناة السويس حين أصابها الصاروخ.

وتعود ملكية السفينة لـ"موينكل كيميكال تانكرز إيه إس"، وهي شركة مقرها الرئيسي في بيرغن في النروج.

وجاء الهجوم على السفينة مع تزايد التهديدات من "جماعة أنصار الله" في اليمن على السفن التجارية في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، كما أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أي سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال الحوثيون إنهم اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عن الحادث، ونفت أن تكون السفينة إسرائيلية.

المصدر: RT + "المسيرة"