"القسام" تعلن استهداف 7 آليات عسكرية والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في مناطق غزة

أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها استهدفوا اليوم 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدورع.

وأوضحت "لقسام" في بيانها، أنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة دبابة من طراز "الملك - القائد" وناقلة جند "دبابة" كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي "القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

كما خاض مقاتلوا "القسام" اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم،

وأشار البيان إلى أن عدد آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

كما تمكن مقاتلوا القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ انطلاق الاجتياح البري في الـ27 من أكتوبر إلى 105 عسكريين.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT