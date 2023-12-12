تحديث مستمر لساعات المساء.. "القسام" و"السرايا" تخوضان اشتباكات عنيفة شرق خان يونس والشجاعية

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في وخان يونس وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

بيانات "كتائب القسام"

15:44: كتائب القسام تدك تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

14:14: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح

14:00: بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها، كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة "RPG" وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح

"سرايا القدس"

9:29: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

10:08: سرايا القدس: منذ فجر اليوم نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني محققين فيهم إصابات مباشرة في محوري التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة.

11:03: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وآليات العدو المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى.

11:28: سرايا القدس: قصفنا مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

14:32: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

12:47: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من استهداف ناقلة جند وآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" في محور التقدم شرق خانيونس.

يتبع..