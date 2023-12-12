مراسلتنا: القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة سلواد شمال الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة "فيديو"

أفادت مراسلة RT باقتحام القوات الإسرائيلية بلدة سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية فجر اليوم، وسط حملة دهم واسعة واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين والاعتداء عليهم.

وذكرت مراسلتنا أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 40 فلسطينيا بينهم سيدتان، عقب دهم منازلهم، كما تمت مصادرة عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين.

ولفتت إلى إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تم خلالها إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية أصابت المواطن وسيم سنيبر بالرصاص الحي في البطن قبل أن تعتقله.

المصدر: RT + وفا