أستراليا وكندا ونيوزيلندا تدعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

عبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك يوم الثلاثاء، عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في البيان: "إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة".

وأضافوا: "لا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة حماس".

وأوضحوا أن "وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد"، مطالبين "حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن".

هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة، موضحا أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ67، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، فيما أفادت وزارة الحصة في غزة اليوم الثلاثاء، باقتحام مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع، عقب حصاره وقصفه لعدة أيام.

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المصدر: RT + "رويترز"