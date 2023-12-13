الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل ثمانية من عسكرييه بينهم ضباط في معارك شمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن العسكريين الـ8 قتلوا بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، وبينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية كيفية مقتل الجنود، حيث ذكر موقع "كان" العبري أن قوة من الجيش الإسرائيلي وقعت أمس في كمين بحي الشجاعية جرى خلاله تفجير عدة ألغام في القوة، وعند وصول قوات الإنقاذ لإخلاء القتلى والجرحى وقعت القوة الثانية أيضا في الكمين أرداهم بين قتيل وجريح.

كما أعلن الجيش اليوم في بيان جديد مقتل جنديين إضافيين في معارك شمال القطاع.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإن القتلى هم:

المقدم تومر غرينبيرغ 35 عاما، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد روي ملداسي 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 13 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد موشيه أبراهام بار أون 23 عاما، قائد سرية في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب أهيا دسكال 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع.

الرقيب أوريا يعقوب 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

النقيب ليل حيو 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 51 من لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد بن شيلي مكدارون 26 عاما، قائد فصيلة من المقاتلين في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء روم هيشت 20 عاما، مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش اسماء القتيلين الجديدين وهم:

العقيد اسحق بن باشيت 44 عاما، قائد لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب عيران ألوني موفقيم 19 عاما مقاتل في الكتيبة 51 لواء جولاني، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر الجيس الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر إلى 442.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

يتبع..