مسؤولون: مستشار الأمن القومي الأمريكي التقى بولي العهد السعودي

قال مسؤولان أمريكيان إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان اجتمع يوم الأربعاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمملكة لبحث الصراع في غزة وقضايا إقليمية أخرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المسؤولين قوله إن ساليفان الذي سيزور إسرائيل يومي الخميس والجمعة بحث مع السعوديين "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس".

ويوم الثلاثاء، أعلن ساليفان أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.

وقال ساليفان إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين جدولهم الزمني للحرب في غزة في المحادثات المقبلة، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للحد من وفيات المدنيين الفلسطينيين في غزة، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ68، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

المصدر: "رويترز" + RT