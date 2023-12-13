زاخاروفا: التجبر الأمريكي جعل صراع الشرق الأوسط عصيا على الحل

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط وذلك بسبب الموقع المهيمن للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة 360 التلفزيونية: "في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أصيب العديد من الدول بخيبة أمل إزاء "التجبر" الذي تمارسه الولايات المتحدة."

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وأضافت: "أعتقد أنه بالنسبة للكثيرين الذين كانوا مفتونين بـ"سطوة" الولايات المتحدة، وضعناها بين مزدوجي اقتباساً، أصبح هذا بمثابة خيبة أمل لهم ومفاجأة رهيبة."

وأردفت قائلة: "أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يراهنون على أن واشنطن تتمتع بكل القوة والجبروت. وربما أصبح الجميع الآن مقتنعين بأن هذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن الواقع، بالنظر إلى ما يحدث في الشرق الأوسط".

كما أوضحت زاخاروفا أنّ المجتمع الدولي غير قادر على إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط بسبب الموقف المسيطر للولايات المتحدة، والذي لا يأخذ في الاعتبار السياق التاريخي و"القوانين النمطية".

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض، يوم أمس، إن "الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع."

وأضاف بايدن خلال الحفل: "لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني."

وكان عضو "مجلس الحرب" الإسرائيلي، الوزير جدعون ساعر، قد ذكر أنه من المهم الحفاظ على حكومة الطوارئ الإسرائيلية الحالية خلال الحرب"، وذلك ردا على مهاجمتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: تاس