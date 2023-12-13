في اعتراف نادر.. الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مواقع للجيش السوري (فيديو)

أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري، في اعتراف نادر الحصول.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيانه: "منذ فترة قصيرة، ردا على عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل في وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات ودبابات جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من المواقع العسكرية والبنية التحتية العسكرية التابعة للجيش السوري في الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "قصفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية، وقصفت قوات الجيش موقع إطلاق تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية".

وأرفق الجيش الإسرائيلي البيان بمقطع فيديو، وعلق في بدايته باللغة الإنجليزية "مشاهد من قصف مواقع لحزب الله بلبنان"، ثم أظهر مشاهد من قصف مواقع للجيش السوري.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوري إن دفاعاته الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط العاصمة دمشق من هضبة الجولان المحتلة، مشيرا إلى أن صواريخ أخرى لم تعترضها أنظمته تسببت ببعض الأضرار.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق عليها. كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".

المصدر: RT