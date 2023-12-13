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مقتل مراسل قناة "الميادين" في غزة (صور)

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مقتل مراسل قناة
AP
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل الصحفي في قناة "الميادين" عبد الكريم عودة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين القتلى إلى 87 منذ بدء الحرب.

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وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، بأنه لم ير قط مقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة كهذه، مثلما يحدث في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

ورفعت "مراسلون بلا حدود" في 31 أكتوبر الماضي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" ضد الصحفيين في غزة.

وأوضحت المنظمة أن الدعوى تتعلق "بثمانية صحفيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتس الذي كان يعيش فيه".

كما تشير الدعوى إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

مقتل مراسل قناة عبد الكريم عودة
مقتل مراسل قناة عبد الكريم عودة

المصدر: RT

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