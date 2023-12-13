الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات جديدة لسكان شمال وجنوب قطاع غزة وينشر خرائط "للحركة الآمنة"

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تعليمات جديدة لسكان شمال وجنوب قطاع غزة، بالتوجه إلى المناطق الآمنة التي أعلن عنها سابقا.

وجاء في بيانه: "جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة خان يونس وفي شمال القطاع"،

ودعا البيان السكان إلى ما يلي:

إلى سكان شمال القطاع، نحثكم على إخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل والتوجه من خلال طريق صلاح الدين نحو المآوي المعروفة في منطقة دير البلح بين الساعة العاشرة 10:00 صباحا وحتى الساعة الرابعة 16:00 مساء.

القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه!

سيتيح الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالتنقل الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، والتنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح، بينما ستتاح الحركة من مخيمات الوسطى عبر محاور شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.

ووفقا للبيان سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في مخيم الشابورة شرق رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.

سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة خان يونس وفي شمال القطاع. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة:



⭕️إلى سكان شمال القطاع: نحثكم على اخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل والتوجه من خلال طريق صلاح الدين نحو المآوي المعروفة في منطقة دير… pic.twitter.com/IyjeKWNlqm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2023

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT