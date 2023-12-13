إسماعيل هنية: منفتحون على مبادرات تفضي لوقف العدوان والرهان على ترتيبات دون حماس والمقاومة وهم وسراب

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إن هجوم "طوفان الأقصى" وجه ضربة مدوية لـ"الاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية".

وقال هنية في خطاب له مساء اليوم الأربعاء أن "شعبنا ومقاومتنا يقدمون صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري".

وتابع "منفتحون على مبادرات تفضي لوقف العدوان"، مضيفا أن "الرهان على ترتيبات دون حماس والمقاومة وهم وسراب".

وتابع أن "التفاعلات مع الصمود الأسطوري والمقاومة، لها ما بعدها".

وقال إن "تحالفات العدو على المحك".

وتابع "بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا".

يتبع ...