نتنياهو: ما جرى في الشجاعية قاس وصعب وسنواصل الحرب ولن توقفنا الضغوط الدولية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ما شهده الجيش الإسرائيلي من مقتل 10 جنود وضباط في حي الشجاعية شرقي غزة، أمر "قاس وصعب".

وشدد نتنياهو في محادثة مع اللواء 460 من سلاح المدرعات الإسرائيلي الذي يقاتل في غزة، على أن إسرائيل مستمرة في حربها حتى "تحقيق النصر".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يوم قاس وصعب، قلوبنا مع الذين سقطوا وعائلاتهم ولكن سنستمر في الحرب حتى النهاية ولن يوقفنا شيء حتى الضغوط الدولية، حتى تحقيق النصر ولا شيء أقل من ذلك".

وأضاف: "أريدكم أن تنقلوا لباقي الجنود أننا سنستمر حتى النهاية، حتى النصر وتدمير حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا وأريد أن تصل هذه الرسالة إلى كل جندي وجندية".

ومن جانبه، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال زيارته جنودا جرحى في أحد المستشفيات، بأن الحادث الذي وقع في حي الشجاعية يوم أمس وأسفر عن مقتل 9 جنود، "صعب وخطير".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عن مقتل 8 ضباط في كمين نصبته "كتائب القسام" بحي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.

وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر جيشها منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 444 جنديا وضابطا.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

المصدر: RT