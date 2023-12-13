"تقفون في الجانب الخطأ من التاريخ".. أبو الغيط يخاطب معارضي وقف النار في غزة

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على نتيجة التصويت في الجمعية العامة⁩ للأمم المتحدة على مشروع⁩ القرار المصري الموريتاني لوقف إطلاق النار في ⁧‫غزة.

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وأكد أبو الغيط في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأربعاء على أن تأييد 153 دولة مشروع⁩ القرار، يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة، وليس مجلس الأمن⁩.

وأضاف: "المعترضون على القرار أو الممتنعون عن التصويت عليه (10+23) يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ".

وصوتت 153 دولة بينها روسيا والصين لصالح مشروع قرار مصري موريتاني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 عن التصويت.

إن أغلبية ١٥٣ تأييداً التي دعمت #مشروع_القرار المطروح علي #الجمعية_العامة لوقف فوري لإطلاق النار في #غزة انما تعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة وليس #مجلس_الأمن.

المعترضين علي القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه (١٠+٢٣) يقفون علي الجانب الخطأ من… — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) December 13, 2023

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة قرارا بتأييد 121 صوتا، مقابل 14 صوتا معارضا، وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال في غزة".

المصدر: RT