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"تقفون في الجانب الخطأ من التاريخ".. أبو الغيط يخاطب معارضي وقف النار في غزة

أخبار العالم العربي

AP
غزة
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علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على نتيجة التصويت في الجمعية العامة⁩ للأمم المتحدة على مشروع⁩ القرار المصري الموريتاني لوقف إطلاق النار في ⁧‫غزة.

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وأكد أبو الغيط في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأربعاء على أن تأييد 153 دولة مشروع⁩ القرار، يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة، وليس مجلس الأمن⁩.

وأضاف: "المعترضون على القرار أو الممتنعون عن التصويت عليه (10+23) يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ".

وصوتت 153 دولة بينها روسيا والصين لصالح مشروع قرار مصري موريتاني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 عن التصويت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة قرارا بتأييد 121 صوتا، مقابل 14 صوتا معارضا، وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال في غزة".

قائمة الدول التي صوتت

المصدر: RT

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