شاهد.. نشطاء إسرائيليون يتداولون "صورة جديدة لعشرات المعتقلين في غزة"

تداول نشطاء إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا "إنها جديدة ولعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة".

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وتظهر الصورة عددا كبيرا من المعتقلين، مجتمعين داخل خندق تحده سواتر ترابية من كل صوب، ويحاوطه جنود الجيش الإسرائيلي. وكان أحد الجنود يوجه ضوءا ساطعا باتجاه مجموعة من الشبان شبه العراة خارج الخندق، بغرض التقاط صور لهم على ما يبدو.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن جيشها اعتقل العشرات ممن سلموا أنفسهم لقواتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق في علاقتهم بحركة "حماس".

وظهر عشرات الفلسطينيين مكبلين ومعصوبي الأعين ومجردين من الملابس، في مشهد أثار سخطا كبيرا، فيما قالت "حماس" إنهم مدنيون عزل نكل بهم الجيش الإسرائيلي، وطالبت المنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الجريمة.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق وأشد هولا.

זה כבר לא בודדים… זה כבר לא עשרות… בצהל מספרים כי יש כבר מאות מחבלים שמרימים ידיים. מחבלים של חמאס. וזה הולך וגדל בכל יום. pic.twitter.com/i262M5xEO2 — almog boker (@bokeralmog) December 12, 2023

Israel's Channel 12 (via journalist Nir Debori) is reporting that this is a mass "detention of prisoners" in the Gaza Strip. No geolocation or further details yet. https://t.co/PCQGbUKZ8epic.twitter.com/uxgKqUy4fd — Aric Toler (@AricToler) December 12, 2023

An evocative and haunting photo. It speaks volumes silently, conveying deep meanings without the need for words. This photo is a relic from bygone days, a visual testament to history that captures the essence of its era in a single frame. Israeli army and the Gaza civilians in… pic.twitter.com/cjcidnrf0Q — Abdalhadi Alijla عبد الهادي العجلة (@alijla2021) December 12, 2023

المصدر: RT