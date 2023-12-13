وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل الحرب على حماس أكان بوجود دعم دولي أو بدونه

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن القبول بوقف إطلاق النار في غزة في الوقت الراهن سيكون خطأ، وأكد إن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي أو بدونه.

وقال كوهين إن "إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء بوجود الدعم الدولي أو بدونه"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار في المرحلة الراهنة سيكون هدية لحركة حماس الإرهابية.. وهذا سيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى"، على حد تعبير الوزير الإسرائيلي.

كما دعا كوهين المجتمع الدولي للعمل "بفعالية وحزم" من أجل حماية مسارات الشحن العالمية.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ66، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع، سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر طالما أن العدوان مستمر على قطاع غزة، مع استمرار مسلسل التجويع والحصار الذي يمارس على سكان القطاع من المدنيين.

وفي العراق تواصل تواصل ميليشيات تحالف المقاومة استهداف القواعد العسكرية الأميركية في سوريا والعراق بالصواريخ والطائرات المسيرة.

المصدر: رويترز