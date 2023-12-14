"بوليتيكو": واشنطن تجمع المعلومات عن انتهاكات إسرائيل لـ"قوانين الحرب" في غزة

أكدت صحيفة "بوليتيكو" جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات "قوانين الحرب" التي دعت لوقفها مرارا وتكرارا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر: "على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم لا يصدرون أحكاما في الوقت الفعلي حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك قوانين الحرب، إلّا أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بجمع معلومات استخباراتية مفصلة قد تسمح بمثل هذه التقييمات".

إقرأ المزيد

وبحسب محاوري "بوليتيكو"، قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية منذ بداية تصعيد الصراع في 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن تلك المعلومات تشمل، من بين أمور أخرى، الأهداف التي تم ضربها، والأسلحة المستخدمة، والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات.

وبالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية نفسها، تقول الصحيفة، إن أعضاء الكونغرس الأمريكي لديهم أيضا معلومات ذات صلة.

وبالإضافة إلى مجتمع الاستخبارات، يقوم مسؤولو وزارة الخارجية أيضا بجمع معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي + RT