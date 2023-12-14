"الجوع".. سلاح تسلطه إسرائيل على أهالي غزة والأمم المتحدة تدرس الأدلة

لفت نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إلى استخدام إسرائيل لسلاح "الجوع" ضد غزة، وأنه تم تلقي معلومات حول حصول مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بصورة متكررة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تدرس الأدلة على استخدام الجوع كسلاح حرب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أنه "لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية".

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وقال سكاو: "فيما يتعلق بـ(قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417 المتضمن حظر استخدام الجوع كسلاح حرب)، يجري حاليا تقييم (الوضع) وفقا للآلية الموحدة <..>. وأتوقع أن يتم التوصل إلى نتيجة في وقت قريب".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحدث إلى الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) مرارا وتكرارا عن حصول مثل هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي".

وأوضح المسؤول أنّ "المشكلة الكبيرة تتجسد في الهجمات على البنية التحتية المدنية والمخابز".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أنه "لم يعد من الممكن العيش في غزّة".

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وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب،..في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".

وأكد أن البنية التحتية دُمّرت في جنوب القطاع برفح أيضا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: تاس