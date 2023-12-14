من الأردن.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي (صورة)

تعرض الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، لاختراق من قبل مجموعة من القراصنة الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث سيطروا على الموقع لفترة قصيرة، وبثوا رسالة مكتوبة مناهضة لإسرائيل.

إقرأ المزيد

وقد نجحت مجموعة القراصنة التي تحمل اسم "Anonymous Jo"، بالسيطرة على معظم صفحات موقع الجيش الإسرائيلي لفترة قصيرة، وبثت رسالة جاء فيها: "من أخوانكم في الأردن إلى أهلنا في غزة وفلسطين.. نحن معكم قلبا وفعلا وهذه قضيتنا وقضية كل حر".

وأكدت المجموعة أن "هذه البداية فقط، من هنا نخبركم أننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر".

وأوضحت مجموعة Anonymous Jo أن هذا الهجوم يأتي ردا على "الأفعال الإسرائيلية الهمجية القذرة وقتل أهلنا المستضعفين في غزة"، وأضافت "لو دامت حربنا معكم دهرا، لن تجدوا منا إلا القتل والرعب".

وفي وقت لاحق، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على موقعه بعدما أثار هذا الهجوم السيبراني جدلا في إسرائيل، إذ أنه شمل اختراق المنصة الجديدة التي أطلقها الجيش الإسرئيلي خلال الأسبوع الجاري، ويتم تحديثها يوميا بأرقام وهويات الجنود القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت إدارة "أرشيف الدولة" الإسرائيلية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعرض الشركة المضيفة لموقعها لهجوم إلكتروني، أسفر عن حذف الكثير من المعلومات، وذلك بعد أيام من تدمير إسرائيل "الأرشيف المركزي" لقطاع غزة.

وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني". وأضافت: "لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".

من جهتها، قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن "قاعدة بيانات الاستفسارات العامة تم اختراقها وتم حذف كثير من المعلومات من الموقع". واستدركت بالإشارة إلى أنه "لم تتضرر أي مواد سرية ولم يتم تسريب أي مواد سرية".

ولم تحدد السلطات الإسرائيلية الجهة التي تقف خلف الاختراق، إلا أنه كثيرا ما يهاجم مناصرو القضية الفلسطينية مواقع إلكترونية إسرائيلية، من داخل فلسطين ومن أماكن مختلفة حول العالم.

المصدر: موقع خبرني الأردني