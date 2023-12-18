إعلام إسرائيلي: صاروخ ينطلق من لبنان ويسقط بمستوطنة كريات شمونة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها في رشقة صاروخية من جنوب لبنان، سقط في ساحة منزل داخل مستوطنة "كريات شمونة".

ويظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مشاهد من انفجار الصاروخ وانبعاث كتلة نيران كبيرة في مكان السقوط.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق إطلاقه رشقة صواريخ على "قرية الخالصة المحتلة (المسماة مستعمرة كريات ‏شمونة)".

وقال في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، تعلن المقاومة ‏الإسلامية عن إطلاقها صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة (المسماة مستعمرة كريات ‏شمونة) عند الساعة 20:00 من ‏يوم ‏الإثنين 18-12-2023 ردا على استهداف العدو لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا الشعب، وتؤكد بأن أيّ مسّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة أغارت على عدة أهداف تابعة لمنظمة "حزب الله"، منها البنى التحتية العسكرية ونقاط إطلاق القذائف ومبنى عسكري.

وسبق أن أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 عنصر لـ"حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحفيين وعدد من المدنيين.

المصدر: RT