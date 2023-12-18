الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لـ "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الطائرات المقاتلة أغارت قبل قليل على عدة أهداف تابعة لمنظمة "حزب الله"، منها البنى التحتية العسكرية ونقاط إطلاق القذائف ومبنى عسكري.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن "مقاتلي الجيش رصدوا وهاجموا في وقت سابق من اليوم مسلحين في منطقة معروفة تابعة لمنظمة حزب الله، كما تم رصد عدة عمليات إطلاق للقذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه عدة مناطق على الحدود".

وأشار الجيش في بيانه إلى أن "صفارات الإنذار انطلقت بسبب اختراق طائرة في المنطقة الشمالية، والحديث عن تفعيل الإنذار جاء عقب عمليات إطلاق للقذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية، وهاجم الجيش مصادر النيران بالمدفعيات".

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 عنصر لـ"حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحافيين وعدد من المدنيين.

المصدر: RT