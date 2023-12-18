بالفيديو.. سقوط صاروخ إسرائيلي قرب مكان تشييع عنصر لـ"حزب الله"

استهدف القصف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان، وذلك بالقرب من موقع تشييع أحد عناصر "حزب الله".

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على أحد المنازل، قرب ساحة بلدة عيتا الشعب، حيث كانت تقام مراسم تشييع أحد عناصر حزب الله ويدعى حسن معن سرور.

وكان "حزب الله" قال في بيان يوم أمس: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن معن سرور "علي إبراهيم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 عنصر لـ"حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحافيين وعدد من المدنيين.

المصدر: RT