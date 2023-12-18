الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنية تحتية لـ"حزب الله" (فيديو)

يستمر القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على موقع في بلدة يارون وقصفت المدفعية قرى عدة.

وأفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف أطراف بلدة الناقورة، وبلدات الجبين وشيحين، وطراف بلدة يارون، وأطراف بلدة بليدا، وأطراف بلدة عيترون، مبينة أن صافرات الإنذار دوت بمركز لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة.

وذكر أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، وسط معلومات عن إطلاق صلية من الصواريخ باتجاه أحد المواقع الاسرائيلية في القطاع الغربي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية لسلاح الجو أغارت على بنية تحتية لـ"حزب الله" داخل لبنان. كما أغارت مسيرة لجيش الدفاع على خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية في منطقة يارون.

أغارت طائرة حربية لسلاح الجو قبل قليل على بنية تحتية ارهابية لحزب الله داخل لبنان.



كما أغارت مسيرة لجيش الدفاع على خلية مخربين حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية في منطقة يارون. pic.twitter.com/NjHOhWcHnM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT