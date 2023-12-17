أضرار مادية كبيرة في استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في عمق الجنوب اللبناني (فيديو)

استهدف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل السكنية في بلدة حومين التحتا في عمق الجنوب اللبناني والتي تبعد عن الحدود الإسرائيلية بحوالي 20 كيلو مترا.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد للأضرار الكبيرة التي تسبب بها القصف الإسرائيلي، علما أن غالبية الاستهدافات الإسرائيلية منذ بداية المواجهات مع "حزب الله" اللبناني تكون في المناطق المتاخمة للحدود وأحيانا ليست ببعيدة عما يُعرف بـ"الخط الأزرق".

وتعتبر هذه من بين المرات القليلة نسبيا التي يستهدف فيها الإسرائيليون عمق الجنوب اللبناني بمسافة 20 كيلومترا.

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ومن بين تلك الحالات، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية، يوم 11 ديسمبر الجاري، مستهدفا خلة خازم، على أطراف بلدة الريحان التي تبعد حوالي 20 كيلو مترا عن الحدود في عمق الجنوب اللبناني.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT