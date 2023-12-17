"حزب الله": استهداف مقر قيادة عسكري إسرائيلي مستحدث وسقوط أفراده بين قتيل وجريح (صورة)
أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه للجيش الإسرائيلي في موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة عند الساعة 14:50 من بعد ظهر اليوم الأحد، مؤكدا أنه تمت إصابته إصابة مباشرة.
وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:50 من بعد ظهر يوم الأحد 17-12-2023 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر للحزب اللبناني، أعلن استهدافه لمقر قيادة مُستحدث قرب مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة، وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح"، وأرفق بيانه بصورة تحدد الموقع العسكري الإسرائيلي المستهدف.
وقال البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:55 من بعد ظهر يوم الأحد 17-12-2023 مقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا عددا من أفراده بين قتيل وجريح".
يشار إلى أنه في أمس الأول، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "الراهب" بصواريخ "بركان" وتحقيق إصابات مباشرة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: RT