"حزب الله": استهداف مقر قيادة عسكري إسرائيلي مستحدث وسقوط أفراده بين قتيل وجريح (صورة)

أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه للجيش الإسرائيلي في موقع "الراهب"‎ ‎بالأسلحة المناسبة عند الساعة ‌‏14:50‎ ‎من بعد ‏ظهر اليوم الأحد، مؤكدا أنه تمت إصابته إصابة ‏مباشرة.‏

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎‏14:50‌‎ ‎من بعد ‏ظهر‎ ‌‏يوم الأحد 17-12-2023 موقع الراهب‎ ‎بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة".

وفي بيان آخر للحزب اللبناني، أعلن استهدافه لمقر قيادة مُستحدث قرب مستعمرة "إيفن مناحم" ‏بالأسلحة المناسبة، وإيقاع عدد من أفراده بين قتيل وجريح"، وأرفق بيانه بصورة تحدد الموقع العسكري الإسرائيلي المستهدف.

إقرأ المزيد

وقال البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎ ‌‏14:55‌‎ ‎من‎ ‎بعد ‌‏ظهر‎ ‌‏يوم الأحد 17-12-2023 مقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم ‏بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا عددا من أفراده بين قتيل وجريح".

يشار إلى أنه في أمس الأول، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "‏الراهب" بصواريخ "بركان" و‏تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT