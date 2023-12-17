"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية وتجدد القصف على بلدات حدودية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهداف موقعين إسرائيليين عند المنطقة الحدودية، فيما جددت القوات الإسرائيلية استهدافها لعدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.

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وقال الحزب في بيان إنه "استهدف عند الساعة‎ ‌‏8:30 من صباح‎ ‌‌ال‏يوم الأحد، دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود إسرائيليون بالأسلحة ‏المناسبة، ‏ومؤكدا إصابتها إصابة مباشرة".‏

وفي بيان لاحق أعلن "حزب الله" أنه استهدف عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، قوة عسكرية إسرائيلية في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقع فيها إصابات مؤكدة.

وأكد أن استهدافاته تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتضرر مبنى في مستوطنة "سعسع" بالجليل الأعلى بعد إصابته بصاروخ موجه أطلق من لبنان.

في المقابل، أفادت مراسلتنا جنوب لبنان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا ومرتفعات ‎كفرشوبا وتلة العويضة وبلدة الطيبة و‎محيبيب و‎ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشارت المراسلة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منزلا كان قد استهدف سابقا في بلدة الخيام خلف "معتقل الخيام" سابقا، وهو منزل غير مأهول.

إلى ذلك، تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء جنوب لبنان.

يتبع..