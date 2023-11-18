مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يستهدف عمق الجنوب اللبناني للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر

قال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي استهدف عمق الجنوب اللبناني للمرة الثالثة منذ بداية الأحداث 8 أكتوبر، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على معمل يقع بين بلدتي الكفور وتول بمحافظة النبطية.

وأضاف مراسلنا أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت اليوم السبت غارة بصاروخين على معمل لأشغال الألمنيوم في المنطقة الواقعة بين بلدتي الكفور وتول في محافظة النبطية مما أدى إلى احتراق المعمل ومعداته بالكامل.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات الناقورة ⁩وعيتا الشعب ودبل ⁩على الحدود جنوب لبنان.

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من جهته أعلن "حزب الله" استهداف موقع حدب البستان المقابل لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي، بالصواريخ الموجهة.

إلى ذلك أعلن "حزب الله"، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 قتالية ‏متعددة المهام، استهدفت بصاروخ أرض-جو شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 20 صاروخا صباح اليوم من اتجاه لبنان نحو حدوده الشمالية، وسط دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT