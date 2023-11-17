حزب الله يعلن تحقيق إصابات مباشرة في استهداف مواقع إسرائيلية عسكرية عند الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن حزب الله يوم الخميس أن المقاومة الإسلامية استهدفت عددا من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأكد حزب الله في بيان مقتضب أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة في المواقع الإسرائيلية.

ونشر الحزب مقطع فيديو وثق عمليات الاستهداف التي نفذها يوم الخميس.

وفي وقت سابق ذكر مراسل RT أن حزب الله استهدف بالصواريخ موقع المرج الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا وموقع مسكاف عام الإسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

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هذا، وأفاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عند أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط وأطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك عاشت معظم قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان على وقع نزوح عدد كبير من الأهالي بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT