الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس، أن قواته قصفت مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "هاجمت الطائرات المقاتلة، في وقت سابق اليوم، عددا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. ومن بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم أيضا، تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيرنيت ورأس الناقورة.. ولا يوجد ضحايا، كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

هذا وأعلن حزب الله مساء يوم الخميس، عن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية. ونشر مشاهد لعملية استهداف تلك المواقع، مشيرا إلى أنها تمت بالأسلحة المناسبة.

كما أفاد مراسل RT يوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عند أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، وأطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان. لافتا إلى أن "حزب الله" استهدف بالصواريخ موقع "المرج" الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا، وموقع مسكاف عام الإسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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المصدر: RT