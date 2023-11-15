"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة ويؤكد "تحقيق إصابات فيها"

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، مؤكدا تحقيق إصابات فيها.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم استهداف مقاتليه عددا من المواقع الإسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". ‏

هذا وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع عن أنفسنا"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".

وأفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف اليوم قرى عدة في جنوبي لبنان، منها الخيام ويارين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.

المصدر: RT