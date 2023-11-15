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مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على قرى عدة جنوبي لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على قرى عدة جنوبي لبنان
AFP
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أفاد مراسل RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف اليوم الأربعاء قرى عدة في جنوبي لبنان، منها الخيام ويارين.

وقال مراسلنا إن القصف تهدف أطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي بعدد من القذائف، كما استهدف بلدات طير حرفا يارين الجبين في القطاع الغربي.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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