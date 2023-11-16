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مراسلنا: 9 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة (فيديو)

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
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في اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

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يتبع..

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