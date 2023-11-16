"كتائب القسام" تعلن تدمير مبنى تحصن فيه جنود إسرائيليون وسقوطهم قتلى وجرحى

أعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية أن مقاتليها دمروا مبنى تحصنت فيه قوات إسرائيلية وأسقطوهم بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة "ياسين TBG" مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعا ما بين قتيل وجريح".

إقرأ المزيد

وذكرت "القسام" في وقت سابق من اليوم الخميس أنها استهدفت 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا شمال مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105".

وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة برا.

المصدر: RT