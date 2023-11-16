"سرايا القدس" تعرض التنسيق مع قياداتها وتقصف الجيش الإسرائيلي المتوغل في محاور غزة (فيديو)

نشر إعلام "سرايا القدس" الحربي مشاهد استهداف الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وقال إنها مشاهد من حمم الهاون التي قصفت بها المواقع العسكرية والآليات في محاور التقدم بقطاع غزة.

وظهر في الفيديو مقاتل من "سرايا القدس" يتكلم في اتصال هاتفي سلكي مع غرفة العمليات وطلب منهم الدعاء وأكد على المعنويات العالية لدى المقاتلين. في إشارة على ما يبدو لتماسك الفصائل الفلسطينية المقاتلة واستمرار التنسيق بين غرفة العمليات والمقاتلين على الجبهة، فضلا عن تنفيذ الأوامر بناء على التعليمات الواردة.

وسار المقاتل حتى نهاية النفق إلى فتحة أرضية وقام مقاتل آخر بإطلاق صليات الهاون باتجاه الأهداف الإسرائيلية، كما تضمن الفيديو عرضا لمستودع يضم المئات من قذائف الهاون ذات العيار الكبير.

وفي 14 نوفمبر الجاري، عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد لرشقات صاروخية " قصفت بها" المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية والقوات المتوغلة بقطاع غزة.

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إلى ذلك، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في وقت سابق من اليوم الخميس، الاستعداد لمعركة طويلة "إذا أرادت إسرائيل ذلك، مشيرا إلى أن "المقاومة الفلسطينية تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ41، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، وعلى المقلب الآخر، تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: RT