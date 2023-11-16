قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لدينا خطط لشن هجمات في اليمن (فيديو)

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال تومر بار، إن لدى تل أبيب خططا لشن هجمات في اليمن.

وصرح الميجر جنرال تومر بار بأن سلاح الجو باعتباره ذراعا استراتيجية لتل أبيب، جاهز ويتصرف في كافة أنحاء الشرق الأوسط وفي كل ساحة مطلوبة وفي كل مكان، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

מפקד חיל האוויר: פוגעים בחמאס גם מתחת לקרקע - נשפיע על החזרת החטופים; יש תוכניות תקיפה - גם בתימן@ItayBlumental@ela1949pic.twitter.com/ktLAiYDQpF — כאן חדשות (@kann_news) November 16, 2023

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي بعد أيام من إعلان القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية مساء الثلاثاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.

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وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان حينها إنهم "أطلقوا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) وذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف.

وأكد سريع أن قواته وضمن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل تؤكد البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وشدد على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد إسرائيل لن تتوقف حتى تتوقف تل أبيب عن استهداف غزة.

كما تأتي التصريحات بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس توماس هودنر" في البحر الأحمر، أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اليمنية.

وأكد البنتاغون أن المسيرة استهدفت المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" حيث "دافعت الأخيرة بنجاح عن نفسها" ضد الطائرة المسيرة أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية